Alcatraz, Jazz Middelheim en Paradise City starten, mét Covid Safe Ticket: "Terugkeer van individuele vrijheid"

Alcatraz, het metalfestival in Kortrijk, gaat vanmiddag van start en is bijna volledig uitverkocht. Alle bezoekers moeten eerst via Hal 3 van Kortrijk Expo passeren. Daar wordt gecontroleerd of hun Covid Safe Ticket in orde is. Als dat het geval is, krijgen ze een Covid Safe-polsbandje. De organisatie rekent erop dat 70 tot 80 % van hun publiek al dubbel gevaccineerd is. Festivalgangers voor wie dat nog niet het geval is, zijn aangespoord om gisteren een PCR-test te laten afnemen. Wie drie dagen blijft, moet zich morgen opnieuw laten testen.