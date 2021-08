Beeld in Poperinge dat beeldenstorm overleefde blijkt dan toch een replica te zijn

Het zogenaamde oudste beeldje op de toren van de Sint-Bertinuskerk in Poperinge werd gisteren met een hoogtewerker naar beneden gehaald voor restauratie. Het beeld is amper 70 centimeter groot en staat 18 meter hoog. Volgens de legende zou het beeld gemaakt zijn voor de beeldenstorm, die plaatsvond in de 16de eeuw. Toen vernielden protestanten heel wat heiligenbeelden in de katholieke kerken. Daardoor blijven er tot op vandaag heel weinig heiligbeelden van voor de 16de eeuw over.

Het beeld werd naar beneden gehaald omdat het sterk aangetast is en dringend moet gerestaureerd worden. Het is de eerste keer in 140 jaar dat het beeld naar beneden komt. Voor de restauraties van de kerk in de jaren '60 had niemand het beeld van dichtbij gezien en kon er dus geen exacte datum of beeldhouwer bepaald worden. Maar nu het beeld uit zijn nis werd gehaald, blijkt dat het helemaal niet zo oud is als men dacht.