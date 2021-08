Bewoner staat oog in oog met inbreker en herkent hem dag later op straat

Zaterdagnacht beleefde een appartementbewoner uit de August Vermeylenstraat in Oostende de schrik van zijn leven. Hij stond oog in oog met een inbreker, die in de kasten aan het kijken was en al wat spullen klaargelegd had om mee te nemen. Het ging onder meer om elektronica, voedingswaren en kledij.

De bewoner kon een foto nemen van de verdachte, die blijkbaar vrij rustig bleef en deed alsof er niets aan de hand was. Uiteindelijk nam de dader enkel de portefeuille mee van het slachtoffer en ontsnapte hij via het raam. De politie startte onmiddellijk een zoekactie in de buurt, maar kon de inbreker niet meer vinden.