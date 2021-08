Botsing vrachtwagens: transmigranten vluchten uit laadruimte, bestuurder zwaargewond

Op de Antwerpse ring is een ongeval gebeurd, ter hoogte van Berchem, in de richting van Nederland. Een Hongaarse vrachtwagen was er rond twee uur vannacht gestopt door reinigingswerken. Plots hoorde hij, naar eigen zeggen, geklop uit de laadruimte komen en zag hij er drie transmigranten uitspringen. Kort daarna reed een vrachtwagen op hem in. De bestuurder van die tweede vrachtwagen raakte zwaargewond. Zijn toestand is kritiek.