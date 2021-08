Extra mensen ingezet om onkruid te wieden op Britse begraafplaatsen rond Ieper

Maar ook het personeel van andere afdelingen van de Commonwealth War Graves zal de komende dagen een handje meehelpen. Sinds maandag springt het personeel van de bouwafdeling al bij. Voor Yves Depoorter is het een leuke afwisseling. "Het gaat zeer vlot, maar is wel erg belastend voor de rug. Hierdoor is mijn respect voor de tuinmannen enorm gegroeid. Het werk is eigenlijk nog lastiger dan in de bouw, maar het zorgt wel voor een leuke afwisseling. In de bouw hebben we te maken met heel veel stof van het slijpen en het schijven. Hier hebben we daar geen last van."



Morgen zal ook het administratief personeel meehelpen. "En dat zien we helemaal zitten", vertelt persverantwoordelijke Louise Dujardin. “Wij zien het als een soort van teambuilding., een dag waarop we in contact komen met de collega's van de tuinbouw- en bouwafdeling, die we anders niet veel zien. Door fysiek mee te helpen worden we ook meer bewust van waar het bij de Commonwealth War Graves Commission om draait: de nagedachtenis van de soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gestorven."