"Burgeroorlog in Afghanistan is nu onvermijdelijk", NAVO en VS vragen taliban om offensief te stoppen

De voorbije weken en maanden hebben de taliban van het vertrek van de NAVO- en Amerikaanse troepen gebruik gemaakt om grote delen van Afghanistan in te nemen. Daarbij zijn recent ook een aantal provinciehoofdsteden gevallen, waarbij het strategisch knooppunt in het noorden Kunduz de belangrijkste is.

Het terugdrijven van het blijkbaar gedemoraliseerde Afghaanse leger betekent echter nog niet noodzakelijk de machtsovername door de taliban. De machtige krijgsheren en milities op etnisch-religieuze basis zijn een belangrijke factor in Afghanistan. Onder andere in de westelijke grootstad Herat zijn die erin geslaagd om de taliban uit de stad te jagen. In de jaren 90 vormden Tadzjiekse, Oezbeekse en sjiitische Hazara-minderheden elkaar in de "Noordelijke Alliantie" tegen de taliban.