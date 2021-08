Canadees ter dood veroordeeld in China, spanningen tussen beide landen lopen op

China beweert dat de zaak tegen Meng politiek gemotiveerd is en dat het deel uitmaakt van de Amerikaanse boycot van Chinese technologie. Onder president Trump begon de VS een kruistocht tegen een aantal Chinese bedrijven, waarbij Huawei in de frontlinie lag.

Het is nog onduidelijk of die Amerikaanse positie onder Biden zal veranderen. Mogelijk is uiteindelijk toch een akkoord mogelijk waarbij de Canadese veroordeelde burgers worden vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van Meng.