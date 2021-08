Chemisch afval gedumpt in Dilbeek

Buurtbewoners hadden vorige week een sluikstort opgemerkt op het kruispunt van de Koeivijverstraat en de Hof ter Mullenstraat in Dilbeek. Zij verwittigden de gemeente en die haalde er de civiele bescherming bij. Het ging om enkele vaten met chemisch afval. Er zou een soort licht zuur hebben ingezeten, maar wat precies is niet duidelijk. Waar de vaten vandaan kwamen is ook niet bekend. Ze zijn overgebracht naar het containerpark. Op die plek wordt geregeld afval achtergelaten. Zo vonden buurtbewoners er eerder al tapijten, afval en een pistool.