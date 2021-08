China roept ambassadeur terug uit EU-lidstaat Litouwen na opening vertegenwoordiging van Taiwan daar

Taiwan bestaat uit een groot eiland en enkele kleinere voor de kust van China. "Het prachtige eiland" zoals een Portugese zeevaarder het ooit noemde, werd 1942 een Nederlandse kolonie (Fort Zeelandia) nog later een basis voor allerlei piraten in het Verre Oosten (Japanners, Chinezen ea.). Pas in 1682 werd het door China aangehecht omdat het een basis dreigde te worden voor gevluchte aanhangers van de gevallen Chinese Ming-dynastie nadat die vervangen was door die van de Mandsjoes. Nadien werd de inheemse bevolking verdrongen door immigranten uit China.

Tussen 1895 en 1945 werd Taiwan door China afgestaan aan Japan om het na de Japanse capitulatie opnieuw over te nemen. In die periode begon de industrialisering. Daarna werd Taiwan een bolwerk van de Chinese nationalisten onder president Chiang Kai-shek toen die in 1949 in China verdreven werd door de communisten van Mao Zedong. Sindsdien zijn er de facto twee China's: de communistische Volksrepubliek en de Republiek China op Taiwan. Sinds de jaren 90 is Taiwan een democratie en is er een groeiende beweging voor onafhankelijkheid en een eigen identiteit los van China.