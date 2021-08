Actrice Christina Applegate (bekend van "Married with children") heeft MS

Applegate brak eind jaren 80 bij het grote publiek door als tienerdochter Kelly Bundy in de veelbekeken sitcom "Married with children". Ze speelde ook een opvallende gastrol in "Friends", als zus van Jennifer "Rachel" Aniston, die Applegate zowaar een Emmy opleverde. Niet veel later had ze de hoofdrol in haar eigen sitcom "Samantha Who?" te pakken. In 2019 en 2020 was Applegate te zien in de comedyreeks "Dead to me".

De actrice begon jong aan haar carrière, want ze was als baby al te zien in de populaire soap "Days of our lives". Ze viel ook in de prijzen voor haar rol in de Broadway-musical "Sweet charity", en deed in de loop der jaren heel wat stemmenwerk. Applegate is al jaren getrouwd en heeft een dochter.

MS of voluit Multiple Sclerose is een ongeneeslijke en chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel, waarbij ontstekingen leiden tot schade aan de zenuwbanen. Het ziekteverloop is bijzonder onvoorspelbaar, al belanden patiënten vroeg of laat in een rolstoel. Eerder kreeg Applegate ook al te maken met borstkanker: een ziekte die ze overwon, al liet ze preventief haar beide borsten amputeren.