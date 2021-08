CD&V-voorzitter Coens voor uitbreiding coronapas naar kleine evenementen: "Bijna iedereen heeft kans op vaccin gehad"

Eerder pleitte Vooruit-voorzitter Conner Rousseau al meermaals voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar kleinere evenementen, en ook Joachim Coens is voor.

"Het is bijzonder belangrijk dat dit op tafel komt, want er zijn veel mensen die kleinere feesten op een veilige manier willen laten doorgaan", aldus Coens, die benadrukt dat dit wat hem betreft een "overgangsmaatregel" is.

"We zitten nu in de fase waarin zo goed als iedereen de kans heeft gehad om zich dubbel te laten vaccineren. Eerder was dat niet het geval, en zou een breed gebruik van zo'n Covid Safe Ticket discriminatie geweest zijn. Op dit moment vind ik dat de inzet van gelijk welk middel om kleinere feesten, zoals een dansfeest op een huwelijk, of een personeelsfeest, bekeken moet worden. Honderden mensen samenbrengen: dat moet lukken, en liefst zonder coronapas. Maar als het begin september toch zou kunnen, mét een coronapas, dan moeten we dit mogelijk maken", legt Coens uit in "De wereld vandaag".