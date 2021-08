Antwerpse politie waarschuwt voor dievenstreek met bankkaart

Het is het werk van cybercriminelen die via die weg proberen om geld te ontfutselen. De Antwerpse politie vraagt om niet op dat verzoek in te gaan. “Geef je bankkaart nooit met iemand mee, ook al heb je hem doorgeknipt”, waarschuwt de Antwerpse politie. “Knip ook steeds de chip van je bankkaart door als er gevraagd wordt je kaart te vernietigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld nadat je een nieuwe kaart hebt ontvangen. Daarnaast zal een bankbediende nooit de code van je kaart vragen.”

De politie vraagt om te melden wanneer je denkt dat cybercriminelen actief zijn. Ze vraagt ook aangifte te doen als je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit.