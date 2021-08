Mobiel skatepark voor deelgemeenten en wijken van Deinze

Vier jaar geleden is in Deinze een gloednieuw skatepark geopend. Dat was meteen een schot in de roos, want de jonge skaters vonden heel vlug de weg naar het park. Het is zo'n succes dat het er eigenlijk een beetje te druk is. De jongeren en hun ouders hebben de stad laten weten dat er duidelijk nood is aan meer van dergelijke infrastructuur. "We beseffen dat", zegt schepen Rutger De Reu, "we zoeken naar oplossingen."