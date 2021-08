Van Child Focus tot rechten voor slachtoffers: 8 dingen die we niet zouden kennen zonder de zaak-Dutroux

De schokgolf die de zaak-Dutroux door ons land joeg, hebben we maar zelden meegemaakt. Kinderen mochten niet meer in hun eentje naar buiten, iedereen was bang voor witte bestelwagens en het vertrouwen van veel burgers in politie en justitie zakte in 1996 naar een ongekend dieptepunt. Dat leidde tot grondige veranderingen, die we tot op vandaag voelen. Acht dingen die er gekomen zijn door de zaak-Dutroux.