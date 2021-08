Drukte op de weg neemt opnieuw toe: autoverkeer op niveau van voor corona, veel méér vrachtwagens

Notteboom wijst erop dat we met de haven van Antwerpen ook de logistieke draaischijf van Europa zijn, en dat is te zien in de volumes. "Vroeger was de haven vooral bekend als een exporthaven, maar de laatste tijd zie je dat we toch ook op vlak van import aan het bijbenen zijn. De haven zit qua volumes al terug op het niveau van 2019, in containerverkeer is dat zelfs veel meer."