Erfgoedpanelen vertellen geschiedenis Zoet Water in Oud-Heverlee

"Bezoekers die meer willen weten over de geschiedenis kunnen dus terecht op de erfgoedapp door een QR-code te scannen. En dat gaat heel eenvoudig", zegt schepen van erfgoed Kris Debruyne (CD&V). "Het makkelijkste is het om de erfgoedapp te downloaden en dan heb je meteen toegang tot alle informatie van die negen borden op de site. Je verneemt er meer over de horeca die er is geweest, over de kunststam, de kapel van Steenbergen, de fontein en nog veel meer", zegt schepen Debruyne nog. Zondag worden nog twee kunstwerken ingehuldigd, namelijk "De Zoete sfeer van Luk Wets" en "De Smaragden Tafels van Vancampenhout & Vancampenhout". "Zeker ook de moeite", zegt Kaat Van Wonterghem, die de borden mee heeft ontworpen.