Ethiopische premier Abiy Ahmed roept op tot algemene mobilisatie in strijd tegen opstandige regio Tigray

De Ethiopische premier Abiy Ahmed roept "alle geschikte en meerderjarige" Ethiopiërs op om zich weer aan te sluiten bij het leger en "voor eens en altijd" de strijdkrachten in de opstandige regio Tigray te stoppen. Het conflict in Tigray is de voorbije weken overgeslagen naar twee naburige regio's in het noorden. 170.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.