Extra controle en security bij zomerbar "Bar La Gare" in Kortemark na enkele schermutselingen

Philippe Lauwych, de uitbater van zomerbar Bar La Gare in Kortermark roept zijn klanten daarom op de coronaregels meer te respecteren. Want afgelopen zaterdag verliep het er allesbehalve coronaproof. "In totaal kunnen er ongeveer 600 mensen binnen in de zomerbar. Zaterdagavond waren er 400 bezoekers aanwezig, maar door de hevige regenval ging iedereen schuilen onder een tent. Daarbij zijn er toen ook enkele schermutselingen ontstaan. Het lukte niet meer om de groep aan te sporen om de coronamaatregelen te volgen, zelfs niet met hulp van de politie. De enige optie die we nog hadden, was om de bar zelf om 23 uur al te sluiten."

Uitbater Lauwych is verbaasd dat de klanten de boodschap nog steeds niet begrepen hebben: "We vragen wat iedereen al weet. Je mag maar met 8 mensen tegelijkertijd aan tafel, laat anderhalve meter tussen de bubbels en draag een mondmasker wanneer je in de zomerbar rondloopt. Het is onmogelijk dat mensen de coronaregels nu nog niet kennen."