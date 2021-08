Twintig stevige nestkasten voor steenuilen in Boutersem: "Natuurlijke biotoop verdwijnt langzaam" 

"In het verleden maakten wij nestkasten uit recuperatiemateriaal", zegt Philippe, "maar die verslijten en nu dachten wij aan nieuwe nestkasten uit multiplex die weerbestendig zijn. We hadden vernomen dat de gemeente geld ter beschikking had voor natuurprojecten en we hebben nu dus 3.000 euro gekregen om 20 stevige nestkasten aan te kopen. Dat is intussen al gebeurd en de gemeente heeft onze aankoop terugbetaald. In de herfst en de winter gaan we die nestkasten ophangen", besluit een erg blije Philippe Smets.