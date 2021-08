Fietsersbond eist fietsersbrug in Waaslandhaven: "Kirsten is derde dodelijke slachtoffer op 10 maanden tijd"

Ook de Fietsersbond Beveren kwam naar de herdenking om nog maar eens de vraag naar een fietsersbrug op de bewuste plaats in Melsele te herhalen. "We vragen al van in 2013 om hier een fietsersbrug te leggen. Iedereen is altijd akkoord, tot het over de prijs gaat, dan krabbelen ze terug," zegt Jan Verhavert. In Zwijndrecht, ook in de Waaslandhaven, ligt nu een tijdelijke fietsersbrug. Die zal vervangen worden door een nieuwe, defintieve brug. "Die definitieve brug is daar zeker nodig. Maar wij vragen dat ze de tijdelijke brug dan naar hier brengen. Op die manier is er toch al een tijdelijke oplossing voor hier," legt Verhavert uit.