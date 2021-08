Moet de Britse alpaca Geronimo binnenkort sterven?

Gisteren zijn er tientallen verontwaardigde dierenactivisten gaan betogen aan de ambtswoning van de premier. Ze hopen Brits premier Boris Johnson ervan te overtuigen om Geronimo te laten leven. "Het is een schattig diertje om te zien en hij brengt daarom veel mensen op de been," zegt Brits correspondente Lia van Bekhoven in "De wereld vandaag" op Radio 1. Er is ook een menselijke keten om de boerderij gevormd om de alpaca te beschermen.

"Stel dat Boris Johnson niet geïnteresseerd is in het lot van Geronimo, dan toch hopelijk zijn vrouw Carrie. Carrie is een dierenactivist. Die bemoeienis van de Johnsons is, denk ik, de enige hoop voor de betogers om deze alpaca te redden," aldus Lia van Bekhoven.