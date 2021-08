Gouverneur Andrew Cuomo van New York neemt ontslag na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

Andrew Cuomo is een van de bekendste Democratische politici in de VS. Tijdens de coronapandemie kwam hij positief in beeld, en kreeg hij lof voor zijn aanpak van de crisis.

Cuomo was sinds 2011 gouverneur van de staat New York en werd sindsdien telkens herkozen. Hij was aanvankelijk erg populair en werd soms genoemd als een mogelijke presidentskandidaat.

Andrew Cuomo was een tijd getrouwd met Kerry Kennedy, een dochter van de vermoorde Amerikaanse politicus Robert Kennedy. Cuomo is de zoon van Mario Cuomo, die eerder ook al gouverneur van New York was.