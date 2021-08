Van Durbuy tot Knokke: een overzicht van het almaar uitdijende Coucke-imperium

De meest bekende investeringen van Marc Coucke zijn die in de vrijetijdssector. Zo bezit Coucke via Alychlo 30 procent van de aandelen van het Waalse dierenpark Pairi Daiza en 83 procent van de aandelen van de Nederlandse skipiste-keten SnowWorld. Via Compagnie des Alpes heeft Coucke ook belegd in Franse skipistes en in de pretparken Walibi en Bellewaerde.

In het Waalse Durbuy is Coucke dan weer eigenaar van Adventure Valley. In dit pittoreske plaatsje bezit Coucke naast een golfclub ook het viersterrenhotel "Le Sanglier des Ardennes”. De mondaine investeringen van Coucke zitten verder bij jachtenbouwer Italian Sea Group en sinds vandaag dus ook het Knokse hotel La Réserve.

En last but not least is Coucke sinds 2017 ook eigenaar van de Brusselse voetbalclub RSC Anderlecht. Een investering die Coucke al flink wat kopzorgen bezorgde.