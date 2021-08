Personen met hiv niet langer besmettelijk: “Ik vertrouw erop dat mijn partner dagelijks medicatie neemt”

De overgrote meerderheid van personen met hiv is dankzij medicatie niet langer besmettelijk. Dat is de boodschap die de organisatie Sensoa in de verf wil zetten tijdens de komende Pride in Antwerpen. Hiervoor delen Kenneth en Wim hun verhaal. Wim is hiv-positief, Kenneth niet. Ze vormen al anderhalf jaar een koppel.