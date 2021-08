Infectioloog Jeroen van der Hilst pleit voor versoepelingen om herfstpiek te vermijden: "We gaan ooit door de zure appel moeten bijten"

In de afgelopen golven kregen vooral mensen met onderliggende aandoeningen of ouderen te maken met een hevige reactie op het coronavirus. Ondertussen hebben zij allemaal de kans gehad zich te laten vaccineren. “De mensen die zich nu nog niet hebben laten vaccineren zijn heel moeilijk te overtuigen. Ze gaan vroeg of laat corona krijgen en een deel van die mensen zal in het ziekenhuis belanden. We moeten vermijden dat het voor één grote piek zorgt”, benadrukt van der Hilst.