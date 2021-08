Infrastructuurplan van 1.200 miljard dollar van president Biden krijgt groen licht van de Senaat, nu het Huis nog

De ambities van president Biden gaan echter nog verder. Er komt ook nog een investeringsplan van 3.500 miljard dollar in "menselijke infrastructuur". Dat slaat op investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en het klimaat om het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Volgens de Democratische senator Bernie Sanders gaat het om het "grootste project ten voordele van de werknemers, ouderen, zieken en armen in de VS sinds de "New Deal" van president Franklin Roosevelt in de jaren 30. Het zal wel moeilijker zijn om Republikeinse parlementsleden achter dat sociale megaplan te krijgen.