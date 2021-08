Intercommunale bindt strijd aan tegen gebruik van Brusselse afvalzakken in Zaventem

In de gemeente Zaventem zijn er bewoners die Brusselse afvalzakken gebruiken omdat die goedkoper zijn. Interza wil daar nu tegen optreden. Het is een probleem dat aan het toenemen is. Tot voor kort waren er ook enkele winkels in Machelen en Zaventem die Brusselse afvalzakken verkochten. Dat zorgde voor de nodige verwarring.