Katten verkiezen een gratis maaltje boven een waarvoor ze moeten werken

Contrafreeloading, wat zoveel betekent als 'tegen klaplopen', 'tegen tafelschuimen', is een term die in 1963 bedacht werd door de dierenpsycholoog Glen Jensen om gedrag te omschrijven dat bij dieren werd vastgesteld, namelijk dat dieren, als ze de keuze hadden tussen vrij aangeboden voedsel en voedsel waarvoor ze moeite moesten doen om het te verkrijgen, dat laatste verkozen boven een gratis maaltijd.

Dierentuinen spelen hier vaak op in door voedsel te verstoppen in puzzels of op moeilijk bereikbare plaatsen om de dieren extra stimulansen te bezorgen en ook voor huisdieren zijn er voedselpuzzels.

"Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat de meeste soorten, waaronder vogels, knaagdieren, wolven, primaten - zelfs giraffen - liever werken voor hun eten", zei hoofdauteur Mikel Delgado, een specialiste in het gedrag van katten. "Wat verrassend is, is dat van al deze soorten katten de enige schijnen te zijn die geen sterke neiging vertoonden tot contrafreeloading."