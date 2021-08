Na het klimaatrapport: hoe kan je zelf meehelpen om de klimaatverandering tegen te gaan? 

Wat eten we vandaag? Het is een relatief gemakkelijke keuze die je dagelijks maakt, en waarmee je een groot verschil kan maken. Volgens het Wereldvoedselagentschap FAO was de veeteelt in 2013 verantwoordelijk voor 14,5% van alle door mensen veroorzaakte broeikasgassen. Dat gaat dan over het bijzonder sterke broeikasgas methaan, dat door vee uitgestoten wordt. Maar er is ook de indirecte impact van bossen die afgebrand worden om er landbouwgrond van te maken. Zo wordt vee in ons land vaak nog gevoed met soja die geteeld wordt in afgebrande stukken Amazonewoud.