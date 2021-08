Klimaatverandering bedreigt ook eilanden en hun inwoners: verdrinkt het paradijselijke Kiribati als eerste?

Experts zien al langer dan vandaag de Stille Oceaan als kanarie in de kolenmijn voor de klimaatcrisis. Eilandjes daar kampen al langer met catastrofale cyclonen (of wervelstromen), met een toenemend zoutgehalte in het grondwater (nefast voor de landbouw), aanhoudende droogtes en het verlies van (bewoonbare) gebieden aan de stijgende zeespiegel. En het komende decennium zal naar verwachting de frequentie en kracht van de rampen alleen maar toenemen.



Voorbeeld is East Island van Hawaï waar in oktober 2018 orkaan (categorie 5 - extreem gevaarlijk) Walaka passeerde. East Island werd grotendeels weggeveegd. Wetenschappers hadden niet meteen door dat het eiland drastisch was "gekrompen", omdat het zo afgelegen is.



Meer dan 200 monniksrobben waren een van hun veilige havens om te broeden kwijt. Maar het is niet geheel onmogelijk dat het eiland in de toekomst opnieuw "opduikt". Dat gebeurde in het verleden blijkbaar nog wel met verdwenen eilanden.



Zie hier de vóór en na foto van East Island (lees ook voort onder de foto's):