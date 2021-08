Luka vertelt voor het eerst uitgebreid over exit als Hooverphonic-zangeres: "Heel abrupt, heb veel tranen gelaten"  

Cruysberghs werd nog voor haar 18e gebombardeerd tot frontvrouw van Hooverphonic, kort nadat ze "The Voice van Vlaanderen" had gewonnen, onder de hoede van coach en Hooverphonic-bezieler Alex Callier. Maar plots was er het telefoontje, dat abrupt een einde maakte aan Cruysberghs carrière bij Hooverphonic, schijnbaar van de ene dag op de andere.

Dat de zangeres haar ontslag moest vernemen via een online Zoomvergadering, terwijl ze op vakantie was in Portugal, vertelde ze eerder al op MNM. Maar ze doet voor de camera bij Eric Goens voor het eerst haar hele verhaal over dat pijnlijke gesprek. Teleurstelling is de emotie die maanden later nog steeds overheerst, en dat is ook te zien aan Cruysberghs.