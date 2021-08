Vlaams verkeerscentrum: “Eén op de vijf voertuigen op Antwerpse ring is vrachtwagen”

Dat veranderende koopgedrag, heeft ook gevolgen voor Antwerpen. Eén op de vijf voertuigen op de Antwerpse ring is een vrachtwagen. Meer dan de helft van die vrachtwagens zijn transitverkeer vanuit onze buurlanden. Een kwart is gelinkt aan de haven. Het overige kwart heeft te maken met bedrijven buiten de haven.

Het toenemende vrachtverkeer, heeft gevolgen voor het klimaat. “Daarom zoeken we altijd naar alternatieven”, aldus Notteboom. “Men probeert vrachtwagens duurzamer te maken met minder uitstoot en met gebruik van alternatieve brandstoffen. Daarnaast zijn er ook andere vervoersmiddelen zoals de binnenvaart, het spoor of pijpleidingen. Het zoeken naar creatieve en milieuvriendelijke oplossing, blijft een enorme uitdaging waar we de komende jaren mee zullen bezig zijn.”