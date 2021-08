Moeten we de coronamaatregelen nu al versoepelen om volle ziekenhuizen in de herfst te voorkomen?

Wie gisteravond naar TV Limburg keek, hoorde op de regionale zender het opvallende pleidooi van professor Jeroen van der Hilst, infectioloog in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

Van der Hilst stelt voor om de coronamaatregelen te versoepelen omdat we in Vlaanderen na anderhalf jaar corona in een vrij gunstige situatie zitten. “De vaccinatiecampagne in Vlaanderen is een overweldigend succes. We hebben een vaccinatiegraad die ruim 90 procent is”, motiveerde de infectioloog vanmorgen uit in “De ochtend” op Radio 1.

Door die hoge vaccinatiegraad blijft er in Vlaanderen maar een klein groepje mensen over dat niet beschermd is tegen een ziekenhuisopname door het coronavirus. En wie niet gevaccineerd is, zal vroeg of laat toch een keer corona doormaken, redeneert de professor.