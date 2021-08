Naar het voetbalstadion dankzij Covid Safe Ticket ook bij OHL

Vanaf 13 september versoepelen de coronaregels voor evenementen en daar vallen ook de voetbalwedstrijden in de hoogste klasse onder. "Tot nu mochten de stadions slechts voor 1/3 gevuld zijn, maar die beperking valt weg", zegt persverantwoordelijke Filip Van Doorslaer van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven. "Ook de afstandsregel en de mondmaskerplicht vervallen voor wie het covid safe ticket heeft. Dat betekent dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, een negatieve PCR-test hebt afgelegd of genezen bent van een covid-infectie. Het zijn voorlopig wel enkel de thuissupporters die de wedstrijd mogen bijwonen. Het gaat dan om de abonnees, maar er zal ook een ticketverkoop voor de eerstvolgende thuiswedstrijd georganiseerd worden. Dat is de match tegen Eupen op zaterdag 21 augustus om 18u30.