Noord-Korea neemt de inter-Koreaanse telefoon niet meer op

Noord-Korea weigert de dagelijkse oproep van Zuid-Korea te beantwoorden. De beide landen hadden nochtans recent de diplomatieke banden weer voorzichtig aangehaald en hun inter-Koreaanse telefoonlijn in ere hersteld. Aanleiding voor de Noord-Koreaanse woede is het plan van Zuid-Korea om samen met de VS militaire oefeningen uit te voeren.