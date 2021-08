Onderzoek over vervuiling in natuurgebied rond Zwalmstreek: "Opvallend dat er zware metalen en pesticiden in poelen zitten"

Dat er zware vervuiling is in de poelen rond Zwalm is opmerkelijk, maar niet zo verwonderlijk, zegt Goesens: "Die liggen wel in een natuurgebied, maar in de streek daar is er wel sprake van kleinschalig metaalindustrie die niet zo ver ligt van de poelen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een metalen constructie op hun parking heeft staan, en het regent hard, kan het zijn dat er een lekkage is van het bedrijf naar de poelen." Naast metaalbedrijven kan er ook vervuiling zijn van de asfaltwegen in de buurt.