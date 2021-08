Opgelet: valse mails met nummer van vaccinatiecentrum Appels en Hamme

Vaccinatiecentra sturen nooit mails via e-box. "We kregen vooral argwaan dat we telefoons kregen van mensen van buiten de provincie. Toen werd het al vlug duidelijk dat er iets mis was en we konden vrij vlug achterhalen waar het vandaan kwam. We gebruiken nooit e-box om mails te sturen en dus konden we de mensen al vlug duidelijjk maken dat ze te doen hadden met phishing."

"We sturen gewone mails naar mensen die hun tweede prik gemist hebben, maar meer niet. We hopen dat het vooral stopt, het zijn al geen makkelijke tijden en dan worden mensen nog eens geconfronteerd met phishing, dat is jammer", zegt Amber nog. "Let dus op als je zo'n mail krijgt."