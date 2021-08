Oprichter regionale televisiezender AVS Bertram De Coninck overleden op 82-jarige leeftijd

Bertram trok zelf jaren door het Meetjesland om beelden te maken. Op een bepaald moment organiseerde hij een soort academische zitting bij hem thuis, vertelt Colpaert: "Hij had de notabelen van de stad en van het Meetjesland uitgenodigd bij hem in zijn aangeklede garage. Op dat moment zijn de eerste beelden getoond die toen door AVS-medewerkers zijn opgenomen. Hij zei hen: nu is het aan jullie om ons te helpen. En zo is AVS gestart." Voor het eerst was sprake van AVS in 1981, en op 29 oktober 1988 ging de eerste volwaardige uitzending in de ether.

De foto hieronder toont Bertram De Coninck tussen schermgezicht Sarah De Backer en rechts zijn dochter, Ilse De Coninck, die algemeen directeur is van AVS.