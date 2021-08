Oud-burgemeester Sint-Niklaas woont op Griekse eiland Evia: "Ik heb hier branden gezien, het was akelig"

De kritiek in Griekenland dat de brandweer en de overheid niet genoeg doen, of niet genoeg kunnen doen door te weinig middelen, kan Lenaerts wel wat relativeren: "Er is altijd kritiek als er een ramp gebeurt. Kijk maar naar de overstromingen in de Ardennen, dat is normaal. Maar met zoveel branden tegelijkertijd is het niet eenvoudig voor de Griekse regering om de juiste prioriteiten te kiezen."