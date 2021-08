Planten groeien meer om hitte het hoofd te bieden, VIB-UGent-team legt rol plantenhormoon bloot

Deze genen regelen de afbraak van jasmonzuur, dat normaal gesproken de groei stopt. Naarmate de temperatuur stijgt, neemt dus ook de activiteit van deze twee genen toe. Dit verlaagt op zijn beurt het niveau van jasmonzuur, en minder jasmonzuur betekent meer groei.

Ten slotte analyseerden de wetenschappers de groei onder warme temperaturen in tarwe, een erg belangrijk voedingsgewas voor de mens. Ze stelden vast dat hetzelfde mechanisme ook daar aan het werk was.

"Een breder begrip van de rol van jasmonaatsignalering wanneer planten worden blootgesteld aan lage of hoge temperaturen, draagt bij aan het waarborgen van voedselzekerheid in een veranderend klimaat, wat het recente klimaatrapport opnieuw benadrukt als een uitdaging voor de toekomst”, zei Ive De Smet.

Het is immers de bedoeling dat deze ontdekking en verder onderzoek leiden tot praktische toepassingen.

"Onze bevinding is een nieuw puzzelstukje, het startpunt om de rol van jasmonaat in deze processen te onderzoeken en te begrijpen, en eveneens om die kennis toe te passen om gewassen beter te wapenen tegen een veranderend klimaat. Het is de bedoeling om onze inzichten op termijn te vertalen naar toepassingen voor telers of te gebruiken in genome editing [het genetisch aanpassen van organismen]", zo schreef de Smet in een e-mail aan VRT NWS.

De studie van het team van De Smet en collega's van de Georg-August-Universität Göttingen, de China Landbouwuniversiteit in Peking en het Pushchino Wetenschappelijk Centrum voor Biologisch Onderzoek in Rusland is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van VIB-UGent (Vlaams Instituut voor Biotechnologie-Universiteit Gent) en een e-mail van professor De Smet aan VRT NWS.