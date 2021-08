Rechtszaak tegen Britse prins Andrew wegens misbruik minderjarige

Het slachtoffer spande de zaak aan bij een rechtbank in New York, bijna twee jaar nadat de Amerikaanse financier Epstein in afwachting van zijn proces zelfmoord pleegde in zijn cel. Ze koos ervoor de kwestie nu aanhangig te maken, omdat over enkele dagen een wet in New York vervalt die het slachtoffers van kindermisbruik mogelijk maakt een civiele zaak aan te spannen, ondanks dat de verjaringstermijn is verstreken.



"Als ze het nu niet doet, zou ze Andrew toestaan te ontsnappen aan elke verantwoordelijkheid voor zijn daden", vertelde Giuffre's advocaat, David Boies, aan de Amerikaanse televisiezender ABC News. "En Virginia zet zich in om situaties te vermijden waarin rijke en machtige mensen aan elke verantwoordelijkheid voor hun daden ontsnappen." Giuffre eist via de rechtbank een niet nader gespecificeerde schadevergoeding en bestraffing, en beschuldigt Andrew van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.



Het misbruik zou ongeveer twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden. Een woordvoerder van prins Andrew wilde geen commentaar geven op de rechtszaak. In een BBC-interview uit 2019 ontkende Andrew de aantijgingen al.



Ondertussen heeft een groep van 150 slachtoffers van Jeffrey Epstein voor 125 miljoen dollar aan schadevergoedingen gekregen via een schikking waarvoor bemiddeld werd door een onafhankelijke organisatie. De middelen komen uit Epsteins erfenis, die op het moment van de zelfmoord van de miljonair en zedendelinquent geraamd werd op meer dan 600 miljoen dollar.



Epstein stapte in augustus 2019 uit het leven in de cel waarin hij het proces afwachtte waarin hij terecht zou staan omdat hij tientallen minderjarigen seksueel misbruikt en tot prostitutie gedwongen zou hebben. In ruil voor het aanvaarden van de schadevergoeding stemden de slachtoffers in om zaken tegen de nalatenschap van de vermeende zedendelinquent en zijn vroegere medewerkers te laten vallen.