Reclameblokken niet meer doorspoelen op tv: wat betekent dat voor jou en waarom doen de zenders dat?

De zenders kunnen dit reclamemodel niet invoeren zonder hulp van de telecomoperatoren. Telenet is de eerste operator dit het zal invoeren, maar anderen, zoals Proximus, zullen volgen.

Telenet zal dit geleidelijk invoeren vanaf eind september. In eerste fase zijn alle klanten die digitaal tv kijken via de nieuwste Telenet TV box aan de beurt. Dat gaat over 10 procent van de klanten die digitaal tv kijken via Telenet. Later in 2022 volgen alle andere digitale­televisieklanten. De update gebeurt automatisch op de decoder en geldt ook voor kijken op een tweede scherm via bijvoorbeeld Chromecast of via de Telenet TV-app.

Met andere operatoren, zoals Proximus, voeren de zenders nog gesprekken over de timing.