Hotel La Réserve in Knokke komt in handen van Marc Coucke en Bart Versluys

Coucke en Versluys hebben het hotel gekocht via de investeringsvennootschappen Alychlo en Scorpiaux. Over de aankoopprijs wordt niets bekend gemaakt.

Versluys en Coucke gaan de komende jaren zo'n 7 miljoen euro investeren om "het hotel een stap hoger te brengen", klinkt het. "We gaan het in ere herstellen zoals het vroeger meer was. Dit is een verhaal van continuïteit en vernieuwing", aldus Coucke. Er wordt gerekend op drie jaar renovatiewerkzaamheden.

Het huidige hotel La Réserve opende in 2011 de deuren. Het oude hotel (zie foto in tekst) had naam en faam gemaakt, maar was verouderd geraakt en sloot in 2008 de deuren om afgebroken te worden en plaats te maken voor het huidige complex.

