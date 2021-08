Stroomhalsbanden voor honden verboden vanaf 2027

Bij het dierenasiel Het Blauwe Kruis van de kust reageren ze tevreden op het verbod. Zij voerden in het verleden nog campagne tegen die stroomhalsbanden met een filmpje waarin mensen uit protest zulke halsbanden dragen.

"Het aangekondigde verbod is goed nieuws", zegt voorzitter Fabrice Goffin uit Kemmel. “Het is een duidelijk teken. Al loopt België wel wat achter op andere landen, zoals Nederland of Ierland, waar zo'n halsband al langer verboden is. Het belangrijkste argument is dat je een dier nooit iets mag laten uitvoeren door onderdrukking of pijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dieren op een andere manier kunnen opgeleid worden."