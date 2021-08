Testevenement Boer zoekt Bier in Diepenbeek bewijst dat 'coronaproof' een evenement organiseren zeker kan

Van de zowat 2.300 bezoekers moesten er 550 aan de ingang een test afleggen omdat ze nog niet gevaccineerd waren. Op de dag zelf bleek er niemand coronapositief en ook nu, ruim een week later, is dat op één positieve test na, nog altijd het geval.



Organisator Jaak Roggen legt uit: "Omdat er geen positieve sneltesten vooraf zijn afgenomen in ons festivaldorp, hadden we de verwachting dat er weinig coronagevallen zouden zijn." Na afloop werd dan een enquête afgenomen. "We kregen 375 antwoorden, daaruit bleek dat één persoon positief getest heeft na het testevenement. Al bij al is dit zeer goed nieuws."