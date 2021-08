Tien procent van Vlamingen kan moeilijk rondkomen, 15 procent kan geen vakantie betalen

In 2019 gaf 12 procent van de bevolking in het Vlaamse Gewest aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. In het Waalse Gewest was dat toen 26 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 36 procent. Het aandeel personen in vakantiearmoede lag in datzelfde jaar ongeveer dubbel zo hoog in het Waalse Gewest (33 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (28 procent) als in het Vlaamse Gewest (15 procent).