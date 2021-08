Toch omgevingsvergunning voor appartementen in overstromingsgevoelig gebied in Halle

In Halle is men ontgoocheld over de beslissing van de provincie om een vergunning te geven voor de bouw van appartementen. "Persoonlijk vind ik het een vreemde beslissing", zegt schepen van Wonen Marijke Ceunen (Groen). "Als stad hebben wij aan de alarmbel getrokken, waarbij we zeggen dat bouwen in overstromingsgebied in deze tijd niet aanvaardbaar vinden. Daarom is het een spijtige zaak dat nu deze beslissing nog genomen is. Zeker nu we toch in een tijd zitten met zeer veel overstromingen als we kijken naar wat er in Wallonië is gebeurd. Er zijn wel enkele maatregelen vooropgesteld zoals betere infiltratie en een extra grote hemelwaterput, maar volgens ons is er toch te weinig onderzoek gedaan naar de overstromingsproblematiek in de wijk", zegt schepen Marijke Ceunen nog.