Uitslaande brand in tweewoonst Dessel: woning onbewoonbaar, niemand gewond

Rond 14.20 uur is er brand ontstaan in een tweewoonst aan Boshoek in Dessel. De brand ontstond op de bovenverdieping. In één woning woonde een gezin met twee kleine kinderen en in de andere woning de vader van de vrouw van het gezin. De inwoners die aanwezig waren, konden tijdig het gebouw verlaten. Er raakte niemand gewond.