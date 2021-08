Van stortplaats tot bos: deze vijf Limburgse gemeenten willen 15 hectare bos planten

Eén van de mogelijke plekken voor een nieuw bos ligt in Voeren. "Er is een plek in de deelgemeente 's-Gravenvoeren, daar ligt een voormalige groeve waar silex lag voor de bouw van woningen", vertelt Burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). "Dat was ook een stortplaats vroeger. We hebben aangegeven dat het een goede plek zou zijn om daar bos aan te planten." Maar eerst gaat de OVAM er dus nog een oriënterend bosonderzoek doen. Want er moet nagegaan worden of er op die plaats vroeger sprake was van vervuiling. Dan pas kan er geplant worden.



Vier Limburgse gemeenten lieten weten dat er op hun grondgebied geen mogelijkheid is om een bos te planten op een oude stortplaats. Van 31 gemeenten kreeg OVAM geen antwoord op hun vraag.