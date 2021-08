Vulkaan Etna op Sicilië is de voorbije maanden tientallen meters hoger geworden

Door zijn grote activiteit verandert de Etna voortdurend. Door de vele uitbarstingen is hij sinds 2011 intussen zo'n 200 meter gegroeid. 2021 is een opmerkelijk actief jaar voor de vulkaan. Sinds begin dit jaar hebben bewoners van het gebied rond de vulkaan al 55 erupties gezien, gaande van asregen tot lavastralen.

Nog maar enkele dagen geleden, in de nacht van zondag op maandag, spuwde de Etna lava en as de lucht in. Het dorp Zafferana Etnea aan de voet van de Etna werd maandag wakker onder een laag as.